Rusya'nın Google'ı ülkeden çekiliyor!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından savaşla ilgili bilgileri Rus kamuoyundan saklamakla suçlamıştı. Moskova, şirketin “18 ayı aşkın bir süredir devam eden kapsamlı bir planlama ve müzakere sürecinin ürünü” olduğunu söylediği son anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması Bilgi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin, “Bu, birkaç yıl önce, Yandex Batı’nın hedefindeyken, başarmak istediğimiz şeydi. Yandex bir şirketten daha fazlasıdır, Rus toplumunun bir varlığıdır” dedi.

Gerçekleşen satın alma anlaşması ile birlikte Rusya’nın en büyük teknoloji şirketi konumunda yer alan Yandex’in ülkedeki varlıkları tamamen Rus mülkiyetine geçmiş oldu.

1990’ların sonunda kurulan Yandex’in sunduğu hizmetler arasında arama motoru, haritalar, e-posta, haber, çeviri, müzik ve video servisleri, navigasyon ve diğer internet tabanlı hizmetler bulunmaktadır. “Rusya’nın Google’ı” lakabına rağmen Yandex’in ABD’li arama motoru devi ya da ana şirketi Alphabet ile hiçbir bağı bulunmuyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana pek çok yabancı sermayeli şirket ülkeyi terk etti ve varlıklarını genellikle uygun olmayan koşullarda sattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Danone ve Carlsberg gibi Batılı firmalara el konulması talimatı verdi. Yandex’in kurucu ortağı Arkady Volozh, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı açıkça konuştuğu için Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım uygulandı. Volozh, Aralık 2022’de şirketten ayrıldığını duyurmuştu.

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