Rusya'nın en büyük petrol şirketi yöneticisi intihar etti

1 ay önce de aynı köyde başka bir üst düzey yöneticinin ölü bulunmasının ardından Finans Direktörü’nün de ölü bulunması ülkede karşılıklığa neden oldu.

47news'in öğrendiği gibi, 25 Şubat sabahı erken saatlerde polis, Leninsky'deki seçkin bir yazlık köyünde Rubinovaya Caddesi'nde bir adamın ölümüyle ilgili bir mesaj aldı.

Ölen kişinin, Gazprom'un kurumsal güvenlikten sorumlu Birleşik Yerleşim Merkezi (UCC) Genel Müdür Yardımcısı olan 61 yaşındaki Alexander Tyulakov olduğu belirlendi.

Şahsın neden intihar ettiği hakkında bilgi alınmazken yetkililer konu ile ilgili çalışmalara başladı.