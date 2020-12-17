Rusya'nın doping ceza süresi iki yıla indirildi

Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) yapılan açıklamada, Dünya Dopingle Mücadele Kurumu'nun (WADA) 2019 yılında 4 yıl süreyle verdiği cezaya Rusya Anti-Doping Ajansı'nın (RUSADA) itiraz ettiği belirtildi. doping ihlali nedeniyle uluslararası spor kuruluşlarından yasak görüşülerek karar verildi.

Alınan kararla Rusya'nın ceza süresi iki yıl kısaltılarak 16 Aralık 2022'ye çekildi. Ceza oranındaki düşüşe rağmen Rusya İstiklal Marşı ve bayrağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamayacak. 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile Katar'da düzenlendi.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda 2015 yılında sporcuları devlet destekli sistematik doping nedeniyle uluslararası spor organizasyonlarından men edildi ve Rusya Atletizm Federasyonu (RUSAF) üyeliği askıya alındı. Olayların ardından Rus sporcular, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları dahil olmak üzere tüm organizasyonlara tarafsız sporcu unvanıyla katılabildiler.

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Rusya'nın doping ihlali sonrası süreçte gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle Aralık 2019'da uluslararası spor organizasyonlarına katılmama cezasını 4 yıl daha uzattığını duyurdu. Dünya Atletizm Federasyonu ise aynı nedenle RUSAF'a 10 milyon dolar ceza verdi.