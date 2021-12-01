  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'nın doğal gaz ihracatı yüzde 6,6 arttı
Dünya

Rusya'nın doğal gaz ihracatı yüzde 6,6 arttı

Rus enerji şirketi Gazprom'un son 11 aydaki doğal gaz ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 arttı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 14:11:00 -
Rusya'nın doğal gaz ihracatı yüzde 6,6 arttı

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Rusya ve Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatında artış yaşandı.

Şirketin doğal gaz üretimi ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,7 artarak 467,6 milyar metreküpe çıktı.

Bu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı ise yüzde 6,6 artışla 171,5 milyar metreküp oldu. Söz konusu dönemde Türkiye'ye ihracat yüzde 83,7, Almanya'ya ihracat yüzde 16,8, Sırbistan'a yüzde 85,8 ve Romanya'ya dış satım yüzde 221,8 arttı.

Açıklamaya göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerinde geçen yıla göre 20,8 milyar metreküp, Ukrayna'daki tesislerde ise 10,3 milyar metreküp daha az doğal gaz bulunuyor.

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Benzin ve motorinde 2 TL indirim bekleniyor
Ekonomi

Benzin ve motorinde 2 TL indirim bekleniyor

Brent ham petrol fiyatı 24 ağustostan bu yana ilk kez 69 doların altına düştü. Gelişmeler sonrası Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarında ..
Ertan Özyiğit'ten olay çıkış: Türkiye ile Asya ülkesi arasında savaş çıkacak
Gündem

Ertan Özyiğit'ten olay çıkış: Türkiye ile Asya ülkesi arasında savaş çıkacak

Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, dünyada büyük bir güç çekişmesinin yaşanacağını ve Türkiye'nin ileriki süreçte Çin ile savaşacağını öne sür..
O isim açıkladı:
Ekonomi

O isim açıkladı: "Zincir marketler poşete yüzde 100 zam istiyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında uygulanacak poşet fiyatları görüşmek üzere konunun taraflarıyla toplantı düze..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay