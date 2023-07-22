Rusya'nın dış borcu yine rekor kırdı!

2023’ün ilk çeyreğinde Rusya’nın dış borcunun gayri safi yurtiçi hasılasına oranı yüzde 15 gibi rekor bir düşük seviyeye geriledi.

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, 2023’ün ilk çeyreğinde Rusya’nın dış borcunun gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYH) oranının yüzde 15 gibi tarihi bir düşük seviyeye gerilediği bildirildi.

Geçen yılın sonunda dış borcun GSYH’ye oranının yüzde 16,6 olarak gerçekleştiğ hatırlatılan raporda, ardından giderek düşen dış borcun mart ayının son günlerinde kamu ve kurumsal borç miktarları dikkate alındığında toplam 354,8 milyar dolara gerilediği vurgulandı.

Rusya’nın toplam dış borcunun GSYH’ye payında en yüksek seviye yüzde 91 ile 1999 yılında gözlemlendi.

Rusya’nın dış borcunun yılbaşından itibaren düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, “Rusya’nın dış borcu, bu yılın başındaki rakama göre yüzde 8,7 veya 33 milyar dolar düşüşle 1 Temmuz 2023 itibarıyla toplam 347,7 milyar dolara geriledi.” denildi.

Açıklamada, düşüşün ana nedeni olarak, yurt dışı yerleşiklerin devlet tahvili satışlarından kaynaklanan kamu idaresi borçlarının azalması olduğu kaydedildi.

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