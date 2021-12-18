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Dünya Rusya'nın dev savaş gemisinde büyük yangın! Sabotaj şüphesi
Dünya

Rusya'nın dev savaş gemisinde büyük yangın! Sabotaj şüphesi

Rus donanmasına gelecek yılın sonunda teslim edilmesi planlanan savaş gemisinin yapımı sırasında yangın çıktı. Yangında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 00:20:00 -

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Severnaya Valf Gemi İnşa Limanı'nda yapımı devam eden bir savaş gemisinde yangın çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı için Proje 20385 adıyla üretilen gemide çıkan yangına Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 168 personel ve 42 yangın söndürme aracı müdahale etti. Yangında 2’si itfaiyeci, 1’i liman personeli olmak üzere toplam 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yangının “sabotaj” olup olmadığı araştırılıyor

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yangının sabotaj olup olmadığı yönünde araştırma başlatıldığını duyururken, yangında geminin baca kısmının ve kaptan köşkünün tamamen yandığı ifade edildi. Yanan geminin Rusya donanmasının Pasifik filosuna katılması planlandığı ve Kamçatka'da konuşlandırılacağı açıklanmıştı. Geminin, 2 bin 200 ton ağırlığa, 104 metre uzunluğa, 13 metre genişliğe, 27 deniz miline kadar hıza ve 3 bin 500 deniz mili menzile sahip olduğu aktarıldı.

Geminin ayrıca, Kalibr, Onyx ve Zircon gibi Rusya'nın önemli füzeleriyle donatılması planlanıyor.

 

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