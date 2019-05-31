Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov: “Washington’un Kuzey Akımı 2 projesini engelleme çabaları başarısız olacak”

Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, ABD yönetiminin Kuzey Akımı 2 projesini engelleme çabaları başarısız olacağını söyledi.

AB Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin başarısız olması yönünde girişimde bulunan ABD yönetimini eleştirdi.Washington yönetiminin Kuzey Akımı 2 projesini engelleme çabaları başarısız olacağını Chizhov, “Almanya’nın durumunu konuşacak olursak. Eş zamanlı olarak nükleer ve kömür enerjisinden vazgeçen Almanların aldıkları karalardan dolayı kendilerine oldukça zor olan bir rol biçtiklerini anlıyoruz. Bu sebepledir ki Alman hükümetinin Rusya sevgisi ya da başkalarını düşünmek için değil kendi zor durumundan dolayı, ekonomik çıkarlarını doğrultusunda Kuzey Akımı 2 projesini desteklediğini hesaba katmamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Chizhov, “ABD’nin kendisi ya da başkasını kullanarak çömlek çarkına atmaya çalıştığı kuma gelince ki bu oldukça açık ve dikkate değer, Bunların Kuzey Akımı 2 projesinin uygulamalarını etkileyeceğini sanmıyorum” dedi.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinde yer alan şirketlere yönelik yakın bir zamanda yaptırımların uygulanacağını açıklamıştı.