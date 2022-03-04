Rusya'nın 64 km'lik askeri konvoyu Kiev'e giderken görüntülendi!

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 9 gündür devam ediyor. Ukrayna ile Rusya arasında taraflar insani koridor oluşturulması ve üçüncü kez müzakere masasına oturma konusunda uzlaştı.

Kiev’e büyük saldırı ihtimalleri sonrası halk şehir içinde barikatlar kutup silahlandı. İşgalin devam ettiği saatlerde ABD’li teknoloji şirketi Maxar’dan çok çarpıcı bir açıklama yapıldı.

ABD’li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyun görüntülerini paylaştı.

Tanklar ve toplar yer alıyor

Görüntülerde konvoyda zırhlı araçlar, tanklar ve toplar yer alıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordusunun stratejik nükleer gücünü "alarm seviyesine" geçirdiğini açıklamıştı.

Kremlin'de üst düzey savunma yetkilileriyle bir araya gelen Putin, Batı'nın Rusya'ya karşı düşmanca adımlar attığını, "yasa dışı ekonomik yaptırımlar uyguladığını" söylemişti. ABD ve AB ülkeleri gözlerini nükleer tehdite çevirmişken Rusya’dan gelen 64 kilometre uzunluğundaki dev hamle yine tepkilere yol açtı.