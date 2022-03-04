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Dünya Rusya'dan yeni Türkiye kararı
Dünya

Rusya'dan yeni Türkiye kararı

Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 22:17:00 -
Rusya'dan yeni Türkiye kararı

Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağı belirtildi.

Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada, "İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor.

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