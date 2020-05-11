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Dünya

Rusya'dan yeni hamle! Komşuda harekete geçtiler

Suriye'yi yerle bir eden Rusya, bu kez Irak için harekete geçiyor. Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov, ülkede nükleer güç santrali kuracaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 20:09:00 -
Rusya'dan yeni hamle! Komşuda harekete geçtiler

Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov, ülkesinin Irak'ta nükleer güç santrali kurmak amacıyla Irak tarafıyla görüşme başlattığını duyurdu.

“Almaalomah.com” sitesinde yer alan habere göre, Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov, ülkesinin Irak'ta nükleer güç santrali kurmak istediğini söyledi.

Maksimov, "Barışçıl nükleer enerji alanında Irak ile işbirliği yapmaya hazırız. Bu ülkede bir nükleer güç santrali kurulmak için görüşmler başlattık” dedi.

İkili görüşmelerin devam ettiğini anlatan Rus diplomat, "Bu konuda iyi bir ön hazırlık yapmamız gerekiyor. Elektrik enerjisi konusunda da görüşmeler yapıldı ve faaliyetlerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Nükleer

Akkuyuda Ruslar nükleer reektör kuruyorlar niye flaş haber şeklinde veriyorsunuz. Türkiyeye Ruslar yapınca iyi ıraka yapınca kötü mü oluyorlar
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