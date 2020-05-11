Rusya'dan yeni hamle! Komşuda harekete geçtiler

Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov, ülkesinin Irak'ta nükleer güç santrali kurmak amacıyla Irak tarafıyla görüşme başlattığını duyurdu.

“Almaalomah.com” sitesinde yer alan habere göre, Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov, ülkesinin Irak'ta nükleer güç santrali kurmak istediğini söyledi.

Maksimov, "Barışçıl nükleer enerji alanında Irak ile işbirliği yapmaya hazırız. Bu ülkede bir nükleer güç santrali kurulmak için görüşmler başlattık” dedi.

İkili görüşmelerin devam ettiğini anlatan Rus diplomat, "Bu konuda iyi bir ön hazırlık yapmamız gerekiyor. Elektrik enerjisi konusunda da görüşmeler yapıldı ve faaliyetlerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.