Rusya'dan üstü kapalı tehdit! "Savaşa dahil olurlar"

Rusya; Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya savaş tankı ve ağır silah gönderme kararını "savaşa doğrudan dahil olma" olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve bazı Avrupalı ülkelerin Ukrayna’ya tank ve silah sevkiyatının, çatışmaya müdahil olma anlamına gelmediği yorumlarına katılmadıklarını belirtti.

Başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve Almanya dahil bazı Batılı ülkelerin Ukrayna’ya tank sevk etme kararını değerlendiren Peskov, "Avrupa başkentlerinden ve Washington'dan, Ukrayna'ya tanklar da dahil çeşitli silah sistemlerinin gönderilmesinin, hiçbir şekilde bu ülkelerin veya ittifakın (NATO) Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olduğu anlamına gelmediğine dair defalarca açıklamalar yapıldı. Buna kesinlikle katılmıyoruz." diye konuştu.

Söz konusu sevkiyatın, çatışmaya doğrudan müdahil olmak anlamına geldiğini vurgulayan Peskov, "İttifak (NATO) ve söz konusu ülkelerin yaptıkları her şeyi çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz. Bunun da arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, dün yaptığı açıklamada ise Abrams tanklarının etkisinin büyütülmemesini gerektiğini belirterek "Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak. Ancak çok pahalılar ve bedeli de öncelikle Avrupalı vergi mükelleflerince ödenecek." diye konuşmuştu.

Rusya'nın Almanya'daki büyükelçiliği de Berlin'in Ukrayna'ya destek olmak için 14 adet Leopard tankı gönderme kararı ile ilgili Nazi dönemine atıfta bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada kararın Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi suçlarından kaynaklanan 'Rusya'ya karşı tarihi sorumluluğundan' vazgeçtiği anlamına geldiği belirtildi ve kararın "çatışmayı yeni bir düzeye taşıyacağı" vurgulandı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky de dün Tass'a yaptığı değerlendirmede ülkesine yönelik hibrit bir savaş yürütüldüğünü belirterek "Kırmızı çizgilerle ilgili düşünceler artık kaldı. ABD, Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratma niyetini kesin bir dille açıklamıştır. Bu gerçeği görmemek mümkün değil." demişti.

Öte yandan Rus medyasında Abrams tanklarının birçok zayıf yönünün bulunduğuna dair haber ve yorumlar sıklıkla yer almaya başladı.

Abrams tanklarıyla ilgili Rus Tass haber ajansına değerlendirme yapan bir uzman bu tankların Sovyet yapımı tanklardan bile daha zayıf olduğunu ileri sürdü. Emekli Albay Sergey Suvorov, M1 Abrams tanklarının arazi koşullarında zor tamir edilebildiğini ve Ukrayna'daki gibi tozlu arazilerde çalışmaya uygun olmadığını belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklamasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 31 Abrams tankının verileceğini duyurmuştu.

Bazı Avrupalı ülkeler de ellerindeki Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya sevk etmeye hazır olduklarını bildirmişti.

Kaynak: Euronews