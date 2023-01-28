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Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama: Hastaneyi vurdular
Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama: Hastaneyi vurdular

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ilhak edilen Luhansk bölgesinde bir hastanenin ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar ile vurulduğunu ve 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının kasıtlı olduğunu ve Kiev rejiminin sorumlu olduğunu ve suçun işlenmesinde parmağı olanların adalete teslim edileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 20:34:00 -
Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama: Hastaneyi vurdular

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Luhansk bölgesindeki bir hastaneyi hedef aldığı saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan ilhak edilen Luhansk bölgesinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığını açıkladı. Luhansk bölgesindeki Novoaidar'da aylardır yerel halka tıbbi destek sağlanan bir hastanenin yerel saatle 07.30 sıralarında ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar ile vurulduğunu belirten bakanlık, saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını bildirdi. Tüm yaralılara gerekli yardımın verildiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, "Aktif olarak hizmet verdiği bilinen bir sağlık kurumuna yönelik kasıtlı füze saldırısı, Kiev rejiminin işlediği bir savaş suçudur. Bu suçun planlanmasında ve işlenmesinde parmağı olanlar bulunup adalete teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.

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