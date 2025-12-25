Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

  • İSTANBUL
Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov, Odessa ve Çernihiv bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu gece saatlerinden bu yana Ukrayna'nın Harkov, Odessa ve Çernihiv bölgelerini hedef aldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha yaptığı açıklamada, "Rusya, Noel gecesinde bile Ukrayna'daki sivillere yönelik acımasız bombardımanına ara vermedi. Odessa'ya düzenlenen saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Harkov bölgesinde 1 sivil, Çernihiv bölgesinde de 1 sivil yaşamını yitirdi. Zaporijya ve Sumi bölgelerinde de yaralananlar oldu. En çok Odessa zarar görüyor. Rusya, enerji ve sivil altyapıyı kasten tahrip ederek sivilleri dondurucu soğuklarda elektriksiz, susuz ve ısıtmasız bırakıyor. Askeri bir amacı yok. Rusya'nın sadece Ukraynalı oldukları için insanları öldürme niyeti var. Bu tür eylemler, 1948 Soykırım Sözleşmesi'nin II. Maddesi (c) kapsamına giriyor: 'Bir grubun tamamının veya bir kısmının fiziksel olarak yok edilmesine yol açacak yaşam şartlarını kasten dayatmak.' Dünyayı harekete geçmeye, saldırgan üzerindeki baskıyı artırmaya, Ukrayna'nın kendisini ve halkını savunma araçlarını hava savunması da dahil olmak üzere güçlendirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Saldırılarda konutlar, enerji ve sanayi altyapısı ile depo, üretim ve idari tesislerde de hasar meydana geldi.

