Rusya'dan Ukrayna'ya kötü haber! 'Onları vurduk'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülke basınında "Slovakya'nın Kiev'e S-300 hava savunma sistemi gönderdiğine" ilişkin haberleri doğruladı.

"Slovakya'nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiğini doğrulamak isterim" ifadesini kullanan Heger, "Ukrayna halkı hem ülkesinin egemenliğini hem de bizleri cesurca savunuyor. Rusya'nın saldırıları altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya: S-300'leri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Slovakya tarafından Ukrayna'ya verilen S-300 hava savunma füze sistemini personeli ile birlikte denizden "Kalibr" yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını bildirdi.

Ukrayna'daki hedeflere yönelik dün yüksek hassasiyetli silahlar kullanıldığını aktaran Konaşenkov, "Denizden 'Kalibr' yüksek hassasiyetli füzelerle Dnipro bölgesinin güney eteklerindeki bir Avrupa ülkesi tarafından Kiev rejimine teslim edilen, hangarda gizlenmiş S-300 hava savunma füze sistemi taburu yok edildi. Dört S-300 fırlatıcısı ve Ukrayna silahlı kuvvetlerine mensup 25 kadar personel vuruldu" ifadesini kullandı.