Rus ordusunun Kiev ve Dnipropetrovsk bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 5 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Kiev bölgesindeki 5 katlı apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken, 14 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kiev ve Dnipropetrovsk bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

Kiev bölgesindeki Vişneve yerleşim yerindeki bir markete insansız hava aracıyla (İHA) saldırı yapıldığı aktarılan açıklamada, 1 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesindeki farklı ilçelere düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı vurgulandı.

Kiev bölgesindeki Dimer kasabasında dün gece saldırı düzenlenen 5 katlı bir apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, mevcut bilgilere göre burada 3 kişinin öldüğü aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu sabah yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev bölgesindeki Dimer kasabasına saldırı düzenlediğini ve 5 katlı bir apartmanın isabet aldığını belirtmişti.

Apartmanın enkazından 9 kişinin kurtarıldığını kaydeden Zelenskiy, "Ancak maalesef enkaz altında hala insanlar olabilir, 14 kişiye ulaşılamıyor." ifadesini kullanmıştı.