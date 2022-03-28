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Dünya Rusya'dan Ukrayna açıklaması
Dünya

Rusya'dan Ukrayna açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 36 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 13:56:00 -
Rusya'dan Ukrayna açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş süreciyle ilgili bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirten Konaşenkov, "Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 36 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

Konaşenkov, Ukrayna'ya ait 5 savaş uçağının da düşürüldüğünü dile getirerek, "Ukrayna'nın Smerç çok namlulu roketatar sisteminden fırlatılan 5 füzesi de Çernobayevka hava sahası yakınlarında havada imha edilmiştir." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 308 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, "Bugüne kadar toplam 1713 tank, çeşitli zırhlı araç ve 1557 özel askeri araç yok edildi." açıklamasında bulundu.

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