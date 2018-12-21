Rusya'dan Türkiye'ye skandal talep! "Bu her konuda anlaştığımız anlamına gelmez"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, dün bir televizyon kanalında Kırım’ın Rusya’ya bağlanması konusunda açıklamalar yaptı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Peskov, "İki tarafla pozisyonlarımızın farklı olduğu konular var. Kırım konusunda Ankara da Tel Aviv de eskisi gibi Kırım'ın Rusya'ya uluslararası hukuka kesinlikle uygun olarak bağlandığına dair argümanlarımızı kabul etmeye hazır değil" dedi.

Peskov, açıklamalarına "Bir zaman sonra Türkiye ve İsrail'deki partnerlerimizi Kırımlıların birkaç yıl önce doğru seçimi yaptığını, doğru şekilde irade gösterdiği hususunda ikna edebilmeyi umuyoruz" sözleriyle devam etti.

Türkiye daha önce Kırım'ın Rusya'ya bağlandığını kabul etmediklerini birçok kez belirtmiş, İsrail ise bu konuda nötr bir tutum sergilemiş, ancak bu hafta BM Genel Kurulu'nun bu yöndeki kınamasını desteklemişti.

"Ortak çıkarlarımızın olması her konuda anlaştığımız anlamına gelmez"

Dmitry Peskov, yaptığı açıklamada Türkiye ve İsrail'i ortak ülkeler olarak nitelendirerek, Moskova, Ankara ve Tel-Aviv'in pek çok alanda benzer çıkarlara sahip olduğunu ve bunun pratik olarak bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Peskov, "Bu pratik yön, Suriye meseleleri de dahil olmak üzere sahip olduğumuz işbirliği ve etkileşime yansımaktadır. Ancak bu, bizim duruşumuzun her konuda Türkiye ve Ankara'nınkiyle örtüştüğü anlamına gelmez. Görevlerimizin farklı olduğu belirli alanlar var" dedi.