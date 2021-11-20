Rusya'dan Türkiye'ye SİHA çağrısı! "Rahatsızız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İkilinin görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanısıra, bazı bölgesel konuların ele alındığı ifade edilmişti.

Haber7'deki habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmede Lavrov'un Çavuşoğlu'na Ukrayna yönetimini "Batılı ortaklarının teşvikiyle ülkenin güneydoğusunda gerilimi tırmandırmakla" suçladığı ve "durumun tehlikeli bir biçimde istikrarsızlaşabileceğini" söylediğini belirtti.

Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre Lavrov Türkiye'ye, "Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri ve teknik işbirliğiyle ilgili endişelerini olabildiğince ciddi bir biçimde ele alması" çağrısı yaptı.

Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri ve teknik işbirliğinin Ukrayna'nın "militarizasyonuna" katkı sağladığı belirtildi.

Kiev, Türkiye'den Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava aracı satın almış, ekim ayı başında da kendi topraklarında Türk SİHA'sı üreten bir fabrika kuracağını açıklamıştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Donbass'tan vurduğu görüntüleri kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu olay Rusya tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Çavuşoğlu ise, Rus mevkidaşı Lavrov G20 kapsamında Roma'da yaptığı toplantıda, Ukrayna'nın kullandığı SİHA ilgili eleştirilere cevap vermiş, bu araçların Türkiye'de üretilmiş olabileceğini ancak kullanımının Ukrayna'ya ait olduğunu, bu nedenle Türkiye'nin suçlanamayacağını söylemişti.