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Rusya'dan Türkiye'ye sığır ithalatı

Rusya Başbakanı Yardımcısı Gordeyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sığır ithalatıyla ilgili et tedarik etmeye başladığını açıkladı.

27 Temmuz 2018 Cuma 22:25
Rusya'dan Türkiye'ye sığır ithalatı

RUSYA'nın Türkiye'ye sığır eti tedarik etmeye başladığı, kümes hayvanı eti tedariği için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Rusya Başbakanı Yardımcısı Aleksey Gordeyev, Rusya'nın Tver bölgesine yapıtığı bir iş gezisi sırasında gazetecilere verdiği demeçte "Sığır etinin ilk partisi Türk pazarına teslim edildi. Kümes hayvanı eti tedariği için de büyük umutlar var" ifadelerini kullandı.

Gordeyev, Türk şirketlerinin Rus pazarında aktif pozisyonları olduğunu hatırlatarak, "Ancak, birbirini tamamlayacak şekilde ve karşılıklı ticaret halinde dengeyi kurmak mümkündür" dedi.

ORTADOĞU'DAN DA TALEP VAR

Başbakan Yardımcısı, Türkiye dışında, Ortadoğu'dan da Rus sığır etinin tedariği için başvuruların olduğunu kaydetti.

Gordeev, bu yıl Rusya'nın 300 bin ton et ürünü ihraç ettiğini belirterek, bunun 1 milyon tona yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Gordeyev açıklamsında ayrıca, "Çin pazarının da açılması için çalışmaların sürdüğünü ve bunun için de umutlarımız var "dedi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 22:25
  1. sığır eti
  2. et ithalatı
  3. Türkiye
  4. Rusya

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