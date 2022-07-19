Rusya'dan Türkiye'ye küstah uayrı: Bunu yapmayın

Rusya Devlet Başkanı Putin'in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuri Uşakov, Türkiye'nin Suriye topraklarında yeni bir operasyon düzenleme planları konusunda Rusya'nın uyarılarını tekrarladı ve buna karşı olduklarını vurguladı.

Suriye'yi yerle bir eden Rusya'dan küstah çıkış

Uşakov, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumlara karşı yeni bir operasyon düzenleme planlarına gelince, bu konu doğal olarak tartışılacaktır. Bizim Rusya olarak ilkesel duruşumuz, Suriye'deki durumu regüle etme yolundaki temel ilkeleri ihlal edecek her türlü eyleme karşı olmamızdır. Bunlar BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarında ve Astana formatındaki kararlarda belirtilmiştir. Bunlar, Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygıdır" dedi.

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