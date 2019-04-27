0553 313 94 23

Rusya'dan Türkiye'ye Kırım işgalini meşrulaştırmak için tuzak! Açılış ertelendi

Rus işgali altında bulunan Kırım’da işgalciler tarafından inşa edilen Cuma Camii’nin açılışı bir yıl ertelendi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 19:42
Rusya'dan Türkiye'ye Kırım işgalini meşrulaştırmak için tuzak! Açılış ertelendi

Kırım’ın işgal taraftarı medyasında çıkan haberlere göre, konuyla ilgili açıklamada bulunan Rusya Devlet Dumasının sözde milletvekili Kırımlı işbirlikçi Ruslan Balbek, ertelemenin caminin “iç mimarisine Kırım Tatar renklerinin dahil edilmesi” kararı ile bağlantılı olduğunu savundu.

Balbek, milli kültür özelliklerinin yansıtılması için caminin iç mimarisindeki Kırım Tatar milli motiflerinin arttırılması kararının alındığını ileri sürerek Cuma Camii açılışının 21 Nisan 2020 tarihinde yapılacağını söyledi.

Cuma Camii açılışını erteleme kararının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dışişleri Bakanlığına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma Camii açılışı nedeniyle işgal altındaki Kırım’a olası ziyaretine hazırlık yapma talimatını vermesi sonrasında yapılması dikkat çekti.

Daha önce işgalciler caminin açılışının 21 Nisan 2019 tarihinde yapılacağını duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mart 2019 tarihinde işgal ettiği Kırım’a gerçekleştirdiği yasa dışı ziayret sırasında, Cuma Camii açılış törenine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan’ı davet ettiğini iddia etmişti.

23 Nisan 2019 tarihinde de Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığına Erdoğan’ın olası Kırım ziyaretine hazırlık yapma talimatı vermişti.

Kremlin’in işgali meşrulaştırma planlarına daha önce de başka ülkeleri, bilhassa Türkiye’yi dahil etme çabaları söz konusu olduğundan Putin’in çağrısı şaşırtmamıştı.

Ukrayna’nın işgal altındaki toprağı Kırım’da 2016 yılında oluşturulan ve UEFA tarafından tanınmayan Kırım Ligi futbol kulüplerinden PFC Kızıltaş’ın başkanı işbirlikçi Albert Kurşutov da, Akmescit’te inşa edilen Cuma Camii’nin açılış gününde Kırım’da Türkiye’nin amatör liginden Küçükçekmecespor ile rövanş maçı yapılacağını iddia etmişti.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 19:42
  1. Vladimir Putin
  2. Rus işgali
  3. Cuma Camii
  4. Ruslan Balbek
  5. Kırım Tatar
  6. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  7. Ukrayna
  8. Akmescit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Isparta’da ’Sakura’ vakti
    1. Isparta’da ’Sakura’ vakti
    2. Bel ağrısı için hangi doktora..
    3. Nadal'ı Barselona'da Thiem durdurdu
    4. Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol..
    5. Başkentte sahte alkol operasyonu
    6. Mescid-i Aksa’da Ramazan temizliği
    7. Danimarka'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik..
    8. "17. Uyum Buluşması"
    9. Emekli Albay Hacımustafaoğulları '27..
    10. Milletvekili Fendoğlu’ndan bölge..
    11. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    12. (Özel) Kars’ta sular altında kalan..
    13. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 -..
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. "Türkiye'de her üç kişiden biri obez"
    16. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu
    17. Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki..
    18. Rusya'dan Türkiye'ye Kırım işgalini..
    19. Ünilig Korumalı Futbol Süper Ligi
    20. TBL 1. Lig: Petkim Spor: 63 - OGM..
    21. Borussia Dortmund’a şampiyonluk..
    22. Ayew ıslıklandı
    23. Mahalle sakinleri çevreyi temizledi
    24. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Ercan Kesal’a..
    25. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 -..
    26. 479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu..
    27. Fenerbahçe-Trabzonspor maçından notlar
    28. Uyuşturucu hapla yakalanan gence adli..
    29. Trakya doğalgazında müjdeli haber!
    30. "10. Uluslararası Dergi Fuarı"
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!