Rusya'dan Türkiye'ye Kırım işgalini meşrulaştırmak için tuzak! Açılış ertelendi Rus işgali altında bulunan Kırım’da işgalciler tarafından inşa edilen Cuma Camii’nin açılışı bir yıl ertelendi.

Kırım’ın işgal taraftarı medyasında çıkan haberlere göre, konuyla ilgili açıklamada bulunan Rusya Devlet Dumasının sözde milletvekili Kırımlı işbirlikçi Ruslan Balbek, ertelemenin caminin “iç mimarisine Kırım Tatar renklerinin dahil edilmesi” kararı ile bağlantılı olduğunu savundu. Balbek, milli kültür özelliklerinin yansıtılması için caminin iç mimarisindeki Kırım Tatar milli motiflerinin arttırılması kararının alındığını ileri sürerek Cuma Camii açılışının 21 Nisan 2020 tarihinde yapılacağını söyledi. Cuma Camii açılışını erteleme kararının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dışişleri Bakanlığına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma Camii açılışı nedeniyle işgal altındaki Kırım’a olası ziyaretine hazırlık yapma talimatını vermesi sonrasında yapılması dikkat çekti. Daha önce işgalciler caminin açılışının 21 Nisan 2019 tarihinde yapılacağını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mart 2019 tarihinde işgal ettiği Kırım’a gerçekleştirdiği yasa dışı ziayret sırasında, Cuma Camii açılış törenine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan’ı davet ettiğini iddia etmişti. 23 Nisan 2019 tarihinde de Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığına Erdoğan’ın olası Kırım ziyaretine hazırlık yapma talimatı vermişti. Kremlin’in işgali meşrulaştırma planlarına daha önce de başka ülkeleri, bilhassa Türkiye’yi dahil etme çabaları söz konusu olduğundan Putin’in çağrısı şaşırtmamıştı. Ukrayna’nın işgal altındaki toprağı Kırım’da 2016 yılında oluşturulan ve UEFA tarafından tanınmayan Kırım Ligi futbol kulüplerinden PFC Kızıltaş’ın başkanı işbirlikçi Albert Kurşutov da, Akmescit’te inşa edilen Cuma Camii’nin açılış gününde Kırım’da Türkiye’nin amatör liginden Küçükçekmecespor ile rövanş maçı yapılacağını iddia etmişti. Kaynak: Kırım Haber Ajansı

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