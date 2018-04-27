Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif

Rostec Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Türkiye’nin üretmeyi planladığı uçak için Rusya’dan motor temin edilebileceğini bildirdi.

27 Nisan 2018 Cuma 13:39
Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Kladov, Antalya’da düzenlenen Eurasia Airshow kapsamında Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Türk havacılık endüstrisinin hızla geliştiğine dikkati çekti.

Türkiye’nin Eurasia Airshow kapsamında tanıttığı bazı uçakların üretiminde Rusya’daki bazı fabrikaların kullanılabileceğini anlatan Kladov, “Bu kapsamda teknik birçok detayı analiz ettikten sonra bir teklif hazırlayacağız. Türkiye'nin üretmeyi planladığı uçak için Rus motoru temin edebiliriz.” dedi.

Önümüzdeki günlerde Türk uzmanların Rusya’yı ziyaret edeceğini belirten Kladov, “Türkiye özellikle uçak ve helikopterlerin ortak üretimiyle ilgileniyor.” ifadelerini kullandı. Kladov, Rus motorunun Türkiye'nin üretmek istediği sivil veya savaş uçakları için mi temin edilmek istendiğine ilişkin detay vermedi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 13:39
  1. Antalya
  2. Rusya
  3. Türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif
    1. Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif
    2. ABD'den alçak Türkiye hamlesi! Yasa..
    3. Biletler tükendi! Ek seferler koyulacak
    4. Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
    5. Çocuklarda uyku ve beslenme bozukluğu
    6. Kömür arıyorlardı! Buldukları rezerv..
    7. 2018 rekor yılı oldu... Türkiye'ye..
    8. 300 bin kadını zorla kısırlaştıran..
    9. Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı..
    10. Antalya'da deprem!
    11. Başkan Avcı’dan Akit’e ziyaret
    12. Erdoğan'ın ofisine böcek koymuştu..
    13. Bahçeli'den Abdullah Gül açıklaması:..
    14. Hendek gitti hizmet geldi
    15. Erdoğan bölge halkı için yüz yıllık..
    16. ‘Muş ovası Hollanda’yı geçecek’
    17. Kirli pazarlıklar CHP’nin geninde var
    18. Ronaldinho'dan Galatasaray - Beşiktaş..
    19. Yurdun doğusuna "Kırk ikindi"..
    20. FETÖ'cülerden 'Uçak Modu' taktiği!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti