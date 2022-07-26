Rusya'dan Türkiye'ye dünya gündemini altüst edecek Bayraktar TB2 SİHA teklifi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar ve ürettiği S/İHA'larla ilgili Rusya ve BAE'den gelen teklifleri paylaştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, Rusya ve BAE'nin Türkiye'ye yaptığı "Bayraktar" teklifini kurmaylarıyla paylaştı.

Rusya ve BAE'den teklif geldi

TGRT Haber'de Buğra Olaç imzasıyla yayımlanan habere göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in; Baykar'a ait S/İHA'ların üretimiyle ilgili ortak çalışma yapmak istediklerini ifade ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca; BAE'nin de Baykar'a ait bir fabrikayı kendi ülkesinde kurmak için teklif yaptığını belirtti.

MYK'da tahıl koridoruyla alakalı gelişmelerin de gündeme geldiği kaydedildi.