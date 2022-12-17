Rusya'dan Türkiye'ye büyük kalleşlik! 'Ankara'yı ikna etmeye çalışıyoruz' diyerek duyurdular

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye-Suriye sınırındaki durumun zor olduğunu ancak iki ülke yönetimlerinin duruma istikrar kazandırmak için çaba göstereceğine inandıklarını söyledi.

Sputnik'in Rossiya 24 televizyonundan aktardığı habere göre Verşinin, "Türkiye-Suriye sınırı da dahil Suriye genelindeki gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Sınırdaki durum zor ancak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne mutlak bağlılık esasında tarafların endişelerinin dikkate alındığı bir yola girilirse, tüm bunlara çözüm bulunacağını düşünüyorum" dedi.

Verşinin, Türkiye ve Suriye sınırındaki duruma çözüm bulunmasından sadece iki ülkenin değil, istikrar açısından tüm bölgenin kazançlı çıkacağını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, geçen günlerde Suriye’deki olası kara harekatı ilişkin Türkiye ile görüşmeyi sürdürdüklerini ve Ankara’yı bu operasyonu gerçekleştirmemesi konusunda ikna etmeye çalışmaya devam ettiklerini belirtmişti.

Mepanews