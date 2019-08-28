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Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitry Shugayev, "Su-35 ve Su-57 tipi savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını görüşüyoruz. TF-X'in geliştirilmesinde de yardımcı olabiliriz" dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:35
Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019'u ziyaret etmiş ve Su-57 uçaklarını incelemişti.

İkilinin ortak basın toplantısında Putin, "Su-57 uçağı konusunda işbirliği yapabiliriz. Sadece satın alma için değil, ortak üretim için de görüşmeler yaptık" demişti.

Bugün yeni gelişmeler yaşandı

Rus haber ajansına konuşan Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitry Shugayev, Türkiye ile Rusya'nın Su-35 ve Su-57 tipi savaş uçağı konusunda Türkiye ve Rusya'nın teslimat görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Shugayev ayrıca, Türkiye'nin yerli ve milli üretimi olacak 5. nesil TF-X savaş uçağının geliştirilmesinde yardımcı olabileceklerini söyledi.

S-400 teslimatı hakkında da bilgi veren Shugayev, ikinci grup teslimatın ve Türk uzmanların eğitim sürecinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:35
  1. Dmitry Shugayev
  2. Türkiye
  3. TF-X savaş uçağı
  4. Su-35
  5. Su-57

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