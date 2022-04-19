Rusya'dan Türkiye'ye beklenmedik teklif: Yarı fiyatına vermeye hazırız

TİM Başkanı İsmail Gülle, Rusya'dan çıkan ünlü markaların yerine Türklerin davet edildiğini belirterek, “Mağazaları yarı fiyatına teklif ediyorlar” dedi.

Ruslar, binlerce mağazasını kapatan dünya devlerinin yerine Türk markalarla görüşmelere başladı. TİM Başkanı Gülle "Mağazaları yarı fiyatına Türk firmalarına vermek istiyorlar. İpekyol, Damat, LC Waikiki gibi markalarımıza teklifler yapıldı" dedi.

Prada, Zara, Louis Vouitton, Gucci, Massimo Dutti ve H&M gibi Rusya'daki AVM'lerde binlerce mağazası olan markaların ülkedeki operasyonlarını durdurması üzerine Ruslar Türk markalarının kapısını çalmaya başladı. Ruslar Türk markalarına boşalan mağazaların yerini yarı fiyatına vermek istiyor. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İftar programında gazetecilerle bir araya gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası dünyanın önemli markalarının yaptırımlar nedeniyle Rus pazarından çekildiğini hatırlatarak "Rusya'da birçok AVM'de mağazalar boşaldı. Ruslar, Türk firmalarına teklifler götürmeye başladı. Özellikle mağazaları yarı fiyatına Türk firmalarına vermek istiyorlar" dedi.

Gülle "İpekyol, Damat, LC Waikiki gibi markalarımıza teklifler yapıldı. Ayrıca büyük marketler raflarında Türk ürünlerinin olması için şirketlerimizle görüşüyorlar. Sonuçta Rusya 150 milyon nüfuslu büyük bir pazar" diye konuştu. Savaş nedeniyle Ukrayna'ya yapılan ticaretin tıkandığını kaydeden Gülle, bazı ülkelerin Türkiye üzerinden bu ülkeye satış yapmak istediğini de kaydetti.

Ukrayna'ya satılacak ürünler altın değerinde

Gülle, "Şu anda Ukrayna'ya satılacak ürünler altın değerinde. Türk firmalarına 'bu ürünleri siz alın Ukrayna'ya satın' diyorlar. Ancak gemiler gidemiyor. Şu anda Ukrayna'da bekleyen ve Türkiye'ye mal getirecek olan gemilerde bile limandan çıkamıyor. Karadeniz'de ortaya çıkan 3 tane mayın ticareti tamamen durdurdu" ifadelerini kullandı. ABD pazarına da dikkat çeken Gülle "Şu anda ABD; Almanya'dan sonra en fazla ihracat yaptığımız ikinci pazar konumunda. Bu şekilde devam ederse yılsonunda ABD birinci ihracat pazarımız haline gelebilir" dedi.