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Dünya Rusya'dan Türkiye'nin yanı başında sinsi adım! Askerleri yolladılar
Dünya

Rusya'dan Türkiye'nin yanı başında sinsi adım! Askerleri yolladılar

Suriye'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında gerilim yaşanırken Rusya'dan flaş bir adım geldi. Rusya, Haseke kentine askerlerini yollayarak bölgede birlik kurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 12:16:00 -
Rusya'dan Türkiye'nin yanı başında sinsi adım! Askerleri yolladılar

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya, bir süredir Esed rejimi güçleri ve terör örgütü YPG/PKK arasında gerilime sahne olan Haseke'de askeri varlığını güçlendiriyor.

Rus ordusu, 25 Aralık 2020'de başladığı sevkiyatlarda Haseke'de 1000 civarında askerini konuşlandırırken, şimdi de Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yerel unsurlardan kendine bağlı bir birlik kurmaya başladı.

Kayıt işlemleri devam ederken, ilk etapta 200 kişinin ismi kayıt listesine eklendi.

"Savunma Görevlileri" adı verilen birliğe katılanlara aylık 300 dolar maaş verilecek.

Rusya, Aralık 2019'da da Haseke'de YPG/PKK işgalindeki Amude ilçesi ve Tel Temır beldesinde askeri noktalarını korumak için yerel unsurlardan oluşan askeri birlik kurmaya çalışmış ancak Rusların bu hayali, Nisan 2020'de ABD'nin engeline takılmıştı.

Şebbiha'lara silandırma desteği

Rusya ve YPG/PKK'nın 11 Şubat'ta vardığı anlaşmayla Haseke'de hareket özgürlüğü kısıtlanan rejim güçleri, bölgedeki güç denkleminde yerini korumak için İran destekli Lübnan Hizbullah'ına bel bağladı.

Hizbullah, iki hafta önce 200 militanını Haseke'deki Kamışlı Havalimanına sevk etti ancak Hizbullah militanları, kısa süre sonra havalimanından Rus güçlerince çıkarıldı.

Rejim, halk arasında "Şebbiha" olarak bilinen yerel milisleri silahlandırırken, aylar sonra tekrar maaş ödemesi yaptı. Hizbullah örgütü de Şebbihalara askeri eğitim vermeye başladı.

Rejim-PKK geriliminde son durum

YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesini rejim güçlerine devretmesi için Rusya ve Esed ordusunun baskısına maruz kalması, taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşlemişti.

Örgüt, buna rejim güçlerinin Kamışlı ilçesindeki bazı mensuplarını bir süreliğine alıkoyarak karşılık vermişti.

Taraflar, Haseke ve Halep'te birbirlerine karşı ablukalar uygulamaya başlamış, Rusya'nın ara buluculuğuyla bu uygulamalar gevşetilmişti.

Esed rejimi güçleri, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçe merkezinde örgütün izni ve gözetimi altında hareket etmeyi kabul etmişti.

Rusya'nın bölgesel varlığı

Türkiye'nin YPG/PKK'ya karşı 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı bazı üslere Rus güçleri yerleşmişti.

Rusya, o tarihten bu yana Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde üs ve karakol sayısını artırarak varlığını güçlendiriyor.

Rusya'nın Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda toplam 18 üs ve karakolu bulunuyor.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Rus ordusu, Kamışlı'nın doğusundaki Rümeylan petrol sahalarına ulaşmak için birçok deneme yapmış ancak ABD ordusu engel olmuştu.

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