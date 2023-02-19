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Gündem Rusya'dan Türkiye’deki deprem felaketi sonrası tonlarca, çok büyük yardım! Açıklamasını böyle duyurdular
Gündem

Rusya'dan Türkiye’deki deprem felaketi sonrası tonlarca, çok büyük yardım! Açıklamasını böyle duyurdular

Türkiye'deki deprem felaketinin ardından yardım kampanyası başlatan Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, 170 tondan fazla yardım malzemesinin Türkiye'ye ulaştırıldığını duyurdu. Rusya’dan büyük hazırlık...

Yeniakit Publisher
2023-02-19 12:54:00 - 2023-02-19 13:02:22
Rusya'dan Türkiye’deki deprem felaketi sonrası tonlarca, çok büyük yardım! Açıklamasını böyle duyurdular

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından yardım kampanyası başlatan Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, 170 tondan fazla yardım malzemesinin Türkiye’ye ulaştırıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinde de yardım kampanyaları aralıksız sürdürülüyor. Depremin ilk gününden itibaren Rusya’nın birçok bölgesinde yardım kampanyası başlatan Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, toplanan yardım malzemelerinin Türkiye’ye sevk edilmeye devam edildiğini duyurdu. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Yardım toplamaya devam ediyoruz. THY ile Türkiye’ye sevk ettiğimiz yardım malzemesi miktarı 170 tonu aştı" ifadeleri kullanıldı.

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amarika kurban olsun rusya ya
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