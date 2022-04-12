Rusya'dan Türkiye kararı! Güzel haber geldi

Rusya'dan 5 tur operatörü, 7 farklı havayolu şirketiyle Türkiye'ye turist taşımaya başladı. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamaya göre, söz konusu havayolu şirketleri arasında Türk Havayolları ve Pegasus Airlines da bulunuyor.



Birlik Antalya istikametinde Biblio-Globus'un düzenlediği charter seferlerinin 9 Nisan günü Red Wings uçuşlarıyla başladığını açıkladı. Charter uçuşları hafta 1-3 sıklığıyla 26 Ekim tarihine kadar devam edecek. Mayıs tatilinde haftalık uçuş sıklığı 4'e çıkarılacak.



Nisan ayında turlara başlamayı planlayan diğer operatörler Anex Tour, Coral Travel, Fun&Sun (TUİ) ve Pegas Touristik.



Moskovalı bir çift için bir haftalık Antalya tatilinin maliyeti 73 bin ruble civarında olacak (862 dolar). St. Petersburg ve Kazan merkezli uçuşlarda fiyat yaklaşık 83 bin ruble.

Turkrus