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Gündem Rusya'dan Türkiye itirafı açıklaması: Yakın komşu uzak akrabadan iyidir çıkışı!
Gündem

Rusya'dan Türkiye itirafı açıklaması: Yakın komşu uzak akrabadan iyidir çıkışı!

Yeniakit Publisher
2023-06-16 21:44:00 -
Rusya'dan Türkiye itirafı açıklaması: Yakın komşu uzak akrabadan iyidir çıkışı!

Rusya'nın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov net bir şekilde ürkiye ile iş birliğimizdeki olası potansiyeli hakkında açıklamalarda bulundu! Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler hakkında 'Yakın komşu uzak akrabadan iyidir' diyerek itirafında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katıldı.

Peskov forumda, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinerek iki ülkenin ilişkilerini sürdürmek için gösterdiği çabalardan bahsetti. İki ülke arasındaki ilişkilere Türk atasözü üzerinden örnek veren Peskov, "Biliyorsunuz ben bir Türkologum. Türk atasözünde bir söz vardır. 'Yakın komşu uzak akrabadan iyidir' derler. Bu nedenle Türkiye'yi Rusya'ya iyi bir komşu yapmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bana göre Türkiye'de herkesin bir siyasi görüşü var. Rusya'nın da Türkiye ile iyi komşu olduğunu düşünüyorlar. Bu durum ikili ilişkilerimizi, yeni ufuklara ulaşmamızı ve birçok şirketin işbirliğine olanak sağlıyor" dedi.

Peskov ayrıca Türkiye ve Rusya ilişkilerini "eşi benzeri görülmemiş" bir diyalog üzerine kurulu olduğunu sözlerine ekledi.

 
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