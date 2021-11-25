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Dünya Rusya'dan Türkiye-Ermenistan açıklaması
Dünya

Rusya'dan Türkiye-Ermenistan açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini desteklediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 15:07:00 -
Rusya'dan Türkiye-Ermenistan açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, , video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, Güney Kafkasya’daki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ermenistan’ın, Türkiye ile temas kurulması noktasında Rusya’dan destek istediğini belirten Zaharova, "Rusya, bu süreçte Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ilgi duymaktadır ve bu yönde adımlar atmaktadır." dedi.

Zaharova, Rusya’nın söz konusu sürece mümkün olan tüm yollardan destek vermeye devam edeceğini vurgulayarak, "Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Bu sürecin başlatılmasının, bölgedeki genel durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Bölgede, barışçıl ve istikrarlı koşulların oluşturulması için adımlar atmayı sürdüreceklerini söyleyen Zaharova, "Elbette bölgedeki ticari, ekonomik ve ulaşım bağlarının kurulması ve geliştirilmesine de özel önem verilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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