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Dünya Rusya'dan Türkiye açıklaması: Geri döndüler
Dünya

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Geri döndüler

Rusya Federal Havacılık Kurumu, tur kapsamında Türkiye ve Tanzanya'da olan Rusların ülkeye geri döndüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 16:30:00 -
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Geri döndüler

Rusya Federal Havacılık Kurumu’ndan (Rosaviatsiya) gazetecilere yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların askıya alındığı Türkiye ve Tanzanya’da tur kapsamında bulunan turistlerin tamamının geri döndüğü belirtildi.

Rosaviatsiya’dan gazetecilere yapılan açıklamada, “Rosturizm verilerine göre, tur operatörleri Türkiye ve Tanzanya’daki organize turistlerin tamamını yurda geri getirdi. Rus ve Türk havayolu şirketleriyle Türkiye’den Rusya’ya 15 Nisan’dan beri 322 uçuş gerçekleştirildi, 73 bin 200 yolcu taşındı” ifadeleri kullanıldı.

Bu uçuşların 277’si Rus şirketler tarafından gerçekleştirildi ve bu şirketlerce 63 bin turist Rusya’ya götürüldü.

Rus ve Türk şirketler tarafından mayıs ayında 111 uçuşun daha gerçekleştirilmesi ve 21 bin 500 turistin yurda döndürülmesi planlanıyor.

Öte yandan turistlerin yurda döndürülmesi için gerçekleştirilen uçuşların yanı sıra haftada 4 kez Aeroflot ve THY tarafından çift taraflı olarak Moskova-İstanbul seferleri düzenleniyor.

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