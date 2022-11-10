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Ekonomi Rusya'dan Türkiye açıklaması! Gaz iş birliğini artırmaya yönelik girişimi G20'de duyuracağız
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye açıklaması! Gaz iş birliğini artırmaya yönelik girişimi G20'de duyuracağız

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanlığı, gelecek hafta yapılacak G-20 zirvesinde, Türkiye ile doğalgaz alanındaki işbirliğini arttırmak dahil olmak üzere enerji ve tahıl sevkiyatı konusunda birçok yeni atılımın duyurulacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 16:21:00 - 2022-11-10 17:00:36
Rusya'dan Türkiye açıklaması! Gaz iş birliğini artırmaya yönelik girişimi G20'de duyuracağız

Rusya'dan flaş G20 açıklaması

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanlığı, G20'de Türkiye ile gaz iş birliğini artırmaya yönelik girişimlerini duyuracaklarını bildirdi.

Ayrıntılar geldikçe haberimizde paylaşacağız...

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Birçok özel girişimin duyurulması planlanıyor. Bunlar arasında Türkiye ile doğalgaz işbirliğini artırılması ve büyük miktarda tahıl ve gübre sevkiyatı düzenlemesi bulunuyor."

PUTİN'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geçen ay önemli bir Türkiye açıklaması geldi. Avrupa'daki doğalgaz krizine değinen Putin, çözüm için Türkiye'yi işaret etti.

Kuzey Akım gazını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamasını yaptı.

Rus lider "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi.

"İLAVE HATLAR İNŞA EDİLMESİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Rus Enerji Haftası etkinliğinde bugün konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Türk Akım doğalgaz hattında ilave hatların inşa edilmesinin değerlendirildiğini söyledi.

Rus Enerji Haftası etkinliğinde bugün konuşan Novak, "Bu değerlendirilecek seçeneklerden biri. Bu fikrin üzerinde çalışılacak" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, "Türk Akım boru hattına ilave hatlar inşa edilmesini düşünüyoruz" dedi.

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20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor.

G-20 ülkeleri sıralaması:
G-20 ülkeleri sıralaması 2022: Türkiye'nin kuruluşundan bu yana üyesi olduğu G20'de Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, ve Avrupa Birliği Komisyonu yer alıyor.

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