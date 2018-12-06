0553 313 94 23

Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya’nın, Türkiye’den ithal edilen narenciye ürünlerinde bugünden itibaren sevkiyat öncesi kontrole başladığı bildirildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 06:35
Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesinden (Rosselkhoznadzor) yapılan  yazılı açıklamada, Türkiye’den yetkililerle narenciye ticaretine ilişkin bir  toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

 

Türkiye’den ithal edilen narenciye ürünlerinde bazı ihlallerin  saptandığı öne sürülen açıklamada, “Türkiye’den ithal edilen narenciye ürünlerinde 5 Aralık itibarıyla sevkiyat öncesi kontrole başlanmasına karar verildi.” ifadesi kullanıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 06:35
  1. rusya
  2. Türkiye
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden yeni uyarı
    1. Meteorolojiden yeni uyarı
    2. Türkiye'den izin talep edecekler.....
    3. Kolombiya’da el sanatları fuarı..
    4. Polislere müjde... Emekli ikramiyesi..
    5. Asgari ücret için kritik gün!..
    6. Ortalık karıştı! Rusya’dan tehdit gibi..
    7. Rusya'dan Türkiye açıklaması
    8. Türkiye'ye koştular! Bir ayda 380..
    9. Üniversitede satırlı dehşet
    10. Önce patlama sonra yangın... 2 ölü 17..
    11. Fatih’te 4 katlı binada yangın
    12. Ülke şokta! Savaş uçakları havada..
    13. Fırınını basıp dehşet saçtı!
    14. Dünyayı sarsan haber! Katar'dan sonra..
    15. ABD uçakları Japonya açıklarında..
    16. Bursa'daki kaçak kazı operasyonu
    17. Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
    18. İtalya Serie A kulübünden sürpriz..
    19. Dürzi Lider Canbolat'tan İsrail'e..
    20. Sivasspor'un 34 yaşındaki yıldızı..
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    ABD'li Jeffrey Türkiye'ye geliyor!
    ABD'li Jeffrey Türkiye'ye geliyor!

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...
    İnsanlığa bela olan siyonistler fıtratı bozuyor! Yapay et ürettiler
    İnsanlığa bela olan siyonistler fıtratı bozuyor! Yapay et ürettiler