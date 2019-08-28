Rusya'dan Türk astronotu açıklaması!

Rusya’nın Yuriy Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’nin (GCTC), Türk astronotu uzay turisti olarak 6 ay içerisinde eğitmeye hazır olduğu belirtildi.

GCTC Başkanı Pavel Vlasov, bugünkü basın toplantısında, “Türk astronotların merkezimizde eğitilebileceği henüz dün duyurulduğu için henüz bu konuda bir gelişme olmadı. 6 ay içerisinde uzay turisti olarak uçuşa hazır olacak” dedi.

Vlasov, merkezin şu ana kadar 100’den fazla yabancı astronot ve uzay turisti eğittiğini de sözlerine ekledi.