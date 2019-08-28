Rusya'dan Türk astronotu açıklaması!
Rusya’nın Yuriy Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi Başkanı Pavel Vlasov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin görüşmesinde gündeme gelen Türk astronotların eğitimiyle ilgili olarak açıklamada bulundu.28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:23
Rusya’nın Yuriy Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’nin (GCTC), Türk astronotu uzay turisti olarak 6 ay içerisinde eğitmeye hazır olduğu belirtildi.
GCTC Başkanı Pavel Vlasov, bugünkü basın toplantısında, “Türk astronotların merkezimizde eğitilebileceği henüz dün duyurulduğu için henüz bu konuda bir gelişme olmadı. 6 ay içerisinde uzay turisti olarak uçuşa hazır olacak” dedi.
Vlasov, merkezin şu ana kadar 100’den fazla yabancı astronot ve uzay turisti eğittiğini de sözlerine ekledi.
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