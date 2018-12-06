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Rusya'dan tuhaf karar! Füze satışını durdurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, kıyı kesimlerde kullanılmak üzere özel geliştirilen yeni Bal-E füze sisteminin Azerbaycan’a satışını durdurdu.

06 Aralık 2018 Perşembe 01:27
Rusya'dan tuhaf karar! Füze satışını durdurdu

Rusya Savunma Bakanlığı kıyı kesimlerde kullanılan yeni füze sistemlerinin Azerbaycan’a satışını yasakladı

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, kıyı kesimlerde kullanılmak üzere özel geliştirilen yeni Bal-E füze sisteminin Azerbaycan’a satışını durdurdu.

Bu hamlenin, Savunma Bakanlığı’nın bir takım “korkuları” nedeniyle yapıldığı iddia edildi.

Kommersant gazetesinin haberine göre, Bal-E sisteminin Azerbaycan’a satılmamasının nedeni Rusya’nın Hazar Denizinin kendisine ait kısmında bulunan donanmanın bu füze sistemleri nedeniyle tehlike altına girebileceği endişesi.

Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, füzelerin tedariğinin durdurulmasının Rusya Savunma Bakanlığı’nın aldığı pozisyon ile alakalı olduğunu, bakanlık yetkililerinin satışı “Ülke amaçlarına ters” olarak nitelendiği yazıldı.

Daha önce birçok yerde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bal-E sistemlerinin satın almak istediği yazılmıştı. Kommersant’ın haberine göre de, uzun süredir bu sistemlerin peşinde olan Azerbaycan, bu şekilde Hazar Denizi’ndeki kıyı kesimini koruma ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

Bal-E, hali hazırda Rus Donanması’nın Hazar filosu tarafından da kullanılan Bal sisteminin gelişmiş versiyonudur. Sistem özellikle, boğazların, deniz sahasının, kıyı hatlarının, deniz üslerinin, kıyı altyapısının korunmasında kullanırken, ihtiyaç olduğu taktirde menzil içindeki çıkartma tehditlerine karşı da ateşlenebilmektedir.

Füze sistemi, yüksek hareket kabiliyeti, kısa sürede ateşe hazır hale getirilebilmesi, yüksek sayıda füze kapasitesinin olması ve organize salvo atış yapabilme, füze operatörlerinin rahat ve güvenilir bir çalışma platformuna sahip olması özellikleriyle öne çıkmaktadır. Sistem gerektiği taktirde, kıyıya hakim ve 1.000 metre rakımlı noktalardan ateşlenebilmekte ve ateş hattındaki suni veya doğal engelleri kolayca aşabilmektedir.

Her birinde sekiz adet füze bulunan dört ateşleme mekanizması sayesinde sistem, tek veya salvo atış kombinasyonları fırsatını beraberinde getirmektedir.

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 01:27
  1. Azerbaycan
  2. Rusya Savunma Bakanlığı
  3. füze sistemleri
  4. Bal-E füze sistemi
  5. Rusya
  6. Hazar Denizi
  7. Rus Donanması

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