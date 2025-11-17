  • İSTANBUL
Son Haberler

Vicdansız maganda eşi ve bebeğinin yanında saldırdı! Ters yönden gelen gözü dönmüş sürücü trafikte terör estirdi

Muhalefet karalar bağlayacak! Avrupa'dan Erdoğan itirafı

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Bu ülke ne hale geldi böyle! Hasan Can Kaya, Hz. İsa (a.s) ile dalga geçti!

Kilisede ahlak dersi veren Sapık papaz Trump’ın “Manevi Danışmanı” Çıktı! 12 Yaşındaki Kıza İstismardan Yargılanan Rahip Morris’e komik ceza

Bangladeş’te tarihi karar: Eski Başbakan Hasina’ya idam cezası

Milli banliyö treni raylara indi

Mekke–Medine yolunda Facia! En az 42 kişi öldü

Gazze'de çadırları şimdi de lağım suları bastı!

Hindistan’dan itiraf ve Erdoğan övgüsü! “Krizi lehine çevirdi”
Dünya Rusya'dan Trump-Putin zirvesi açıklaması
Dünya

Rusya'dan Trump-Putin zirvesi açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rusya'dan Trump-Putin zirvesi açıklaması

Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'den "Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz Trump-Putin zirvesinin yapılacağını umuyoruz" açıklaması yapıldı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitryi Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada geçtiğimiz Ağustos ayında Alaska’da görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Budapeşte’de yapılması planlanan ancak daha sonra iptal edilen zirveye ilişkin soruları yanıtladı.

Moskova’nın bir fırsatı kaçırıp kaçırmadığı ve Putin ile Trump’ın yeni bir görüşmesinin hangi şartlarda gerçekleşebileceği sorusunu yanıtlayan Peskov, "Bu şartların ne zaman ortaya çıkacağını şu anda tahmin etmek zor. Tabii ki hepimiz bu şartların bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz" dedi.

Her iki tarafın da zirvenin yapıcı olabilmesi için derin bir hazırlık gerektiği konusunda mutabık olduğunu kaydeden Peskov, "Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz ve şartlar oluşur oluşmaz Trump-Putin zirvesinin yapılacağını umuyoruz" dedi.

 

Çıkmaza giren Trump-Putin görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ekim’de Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için Putin ile Macaristan’da bir araya geleceklerini duyurmuştu.

Trump, 23 Ekim’de yaptığı başka bir açıklamada da, Putin ile Macaristan’da gerçekleştirmeyi planladığı görüşmeyi diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediği gerekçiyle iptal ettiklerini belirtmişti.

ABD Hazine Bakanlığı da Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı bitirmeye yönelik barış sürecine ciddi bir bağlılık göstermemesi nedeniyle Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile bu firmaların iştiraki olan alt kuruluşlara yaptırım uygulama kararı almıştı.

1
Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon
Dünya

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Rusya kariyerlerini bile yakan İngiliz ve Ukraynalı iki ajanın son girişimini “Batı istihbaratının açık bir provokasyonu” olarak nitelendiri..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu
Gündem

Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde Türk gemisi İHA'larla hedef alındı. Gemide saldırı sonrasında yangın çıktı.
