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Dünya

Rusya’dan tehlikeli hamle! Mig-29'lar ve kargo uçakları Libya için havalandı

Libya’ya son haftalarda sürekli uçak gönderen Rusya yeniden ani bir karar aldı. Rusya Mig-29’ları ve kargo uçaklarını bölgeye havalandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 09:49:00 -
Rusya’dan tehlikeli hamle! Mig-29'lar ve kargo uçakları Libya için havalandı

Suriye'deki bir hava üssü ile Libya arasında son haftalarda düzenli olarak Rus kargo uçaklarının gidip geldiği belirtilirken, ABD’li yetkililere göre bunların asker ve silah taşıdığı kaydedildi.

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Harekat Başkanı General Bradford Gering, bu uçakların uluslararası hukuka sadık kalmayacak deneyimsiz pilotlarca kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı belirtilen haberde, bu ülkenin daha önce özel askeri şirketlerin Rus hükümetini temsil etmediğini vurguladığı hatırlatıldı.

Wall Street Journal ayrıca, Rusya'nın nisanda Hafter'e, kendisinin bastığı 100 tonu bulan Libya banknotu gönderdiği de iddia edildi. Gazete bu iddiayı Rus gümrük kayıtlarına dayandırdı.

Habere göre Rusya, Trablus'u almakta başarısız olan isyancı generale bir alternatif bulma arayışını da sürdürüyor. Rusya'nın temasta olduğu alternatifler arasında Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Birleşmiş Milletlerce (BM) tanınan Libya hükümetindeki bazı kıdemli isimler de yer alıyor.

Türkiye rüzgarı ters döndürdü

Rusya'nın açık ve örtülü desteğini alan Hafter’in lehindeki dalganın, Türkiye'nin askeri danışmanlar ve insansız hava araçlarıyla Libya'ya, BM destekli hükümete destek için girmesiyle tersine döndüğü vurgulandı.

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Yorumlar

Kocasolak

Türkiye rüzgarı ters döndürdü eeeee? Şimdi de Rusya tersine döndürüyor, kaybeden kim? Libya.
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