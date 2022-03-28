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Dünya Rusya'dan tarihi zirve öncesi İstanbul mesajı
Dünya

Rusya'dan tarihi zirve öncesi İstanbul mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da yapılacak olan tarihi Ukrayna-Rusya zirvesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 14:33:00 -
Rusya'dan tarihi zirve öncesi İstanbul mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna krizi sürerken, taraflar arasında yeni müzakere masası İstanbul'da kurulacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Kuleba ile görüştü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, müzakerelerin detaylarını Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alınmıştır." denildi.

Türkiye, iki ülkeyle de temaslarını sürdürdü

Türkiye, savaşın başından bu yana ateşkesin sağlanması için yoğun diplomatik çabalarına devam etti. İki ülkeyle de temaslarını sürdürebilen sayılı ülkelerden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krizin tarafları başta olmak üzere 20'yi aşkın dünya lideriyle birçok kez görüştü.

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