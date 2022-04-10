Rusya'dan Taliban kararı

Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Moskova'daki Afganistan Büyükelçiliği'nin 'İslam Emirliği'ne devredildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi tarafından yapılan açıklamada, Moskova'daki Afganistan Büyükelçiliği'nin Taliban yönetimi tarafından atanan ve kısa bir süre önce Rusya'nın onayladığı diplomata devredildiği belirtildi.

Atanan diplomatın Rusya tarafından kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığının ifade edildiği açıklamada, Rusya'daki Afganistan vatandaşlarına hizmet vermeye devam edileceği belirtildi.

Rusya'nın bu hamlesi Afganistan'daki yeni yönetimin tanındığı anlamına gelmiyor.

Şimdiye kadar Çin, İran, Katar ve Pakistan ve Türkiye'deki Afganistan elçiliklerinin Taliban yönetimine devredildiği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News