  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan Taliban kararı
Dünya

Rusya'dan Taliban kararı

Moskova'daki Afganistan Büyükelçiliği Taliban'a devredildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 13:47:00 -
Rusya'dan Taliban kararı

Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Moskova'daki Afganistan Büyükelçiliği'nin 'İslam Emirliği'ne devredildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi tarafından yapılan açıklamada, Moskova'daki Afganistan Büyükelçiliği'nin Taliban yönetimi tarafından atanan ve kısa bir süre önce Rusya'nın onayladığı diplomata devredildiği belirtildi.

Atanan diplomatın Rusya tarafından kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığının ifade edildiği açıklamada, Rusya'daki Afganistan vatandaşlarına hizmet vermeye devam edileceği belirtildi.

Rusya'nın bu hamlesi Afganistan'daki yeni yönetimin tanındığı anlamına gelmiyor.

Şimdiye kadar Çin, İran, Katar ve Pakistan ve Türkiye'deki Afganistan elçiliklerinin Taliban yönetimine devredildiği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay