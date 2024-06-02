Rusya'dan sürpriz! Rusya iddia etti: Türkiye için bir aday daha... Beşiktaş'a verecek

Daha önce Nuri Şahin, Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Slaven Bilic, Razvan Lucesku isimleri düşerken herhangi bir hoca henüz takımın başına geçmedi.

Son isim Valeriy Karpin

Rusya basınından Sports.ru'nun yaptığı habere göre Beşiktaş, Rusya Milli Takımı'nı ve aynı zamanda Rostov'u çalıştıran Valeriy Karpin'i takımın başında görmek istiyor.

Mart 2022'den beri Rostov'u çalıştıran Valeriy Karpin 92 karşılaşmada 43 galibiyet, 19 beraberlik ve 30 mağlubiyetle 148 puan topladı ve maç başına da 1.61 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon da Rusya Premier Ligi'ni 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 43 puan toplayarak 7. sırada bitirdi.

Valeriy Karpin, Rostov ve Rusya Milli Takımı dışında Spartak Moskova, Mallorca, Torpedo Armavir takımlarını çalıştırdı.

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