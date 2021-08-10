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Dünya Rusya'dan 'Suriye'de hayat normalleşti' açıklaması
Dünya

Rusya'dan 'Suriye'de hayat normalleşti' açıklaması

Suriye'nin yüzde 90'ından fazlasının Esad hükümetinin kontrolünde olduğunu söyleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkede hayatın giderek normalleştiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 22:24:00 -
Rusya'dan 'Suriye'de hayat normalleşti' açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'nin yüzde 90'ından fazlasının hükümetin kontrolünde olduğunu, ülkede hayatın giderek normalleştiğini söyledi.

Rusya'da gerçekleştirilen bir forumda konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye konusuna değindi.

"Suriye'nin yüzde 90'ından fazlası hükümetin kontrolünde"

Burada yaptığı konuşmasında "Rusya, Suriye'ye yardım etti" diyen Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zira tüm dünya uluslararası terörle mücadele ediyordu, ancak biz oraya gidene dek Suriye topraklarının yalnızca yüzde 12’si Suriye hükümetinin kontrolündeydi. Bugün ise bu oran yüzde 90’ın üzerinde. Hayat giderek normalleşti."

Rusya'nın operasyonu 2015'den bu yana sürüyor

Rusya’nın Suriye’deki operasyonu 30 Eylül 2015’ten beri devam ediyor. Rus Hava Kuvvetleri havadan Suriye ordusunu destekliyor.

Rusya’nın Suriye’de Hmeymim Hava Üssü ve Tartus’da Donanma Üssü bulunuyor.

 

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