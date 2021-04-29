  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan sözde soykırım ve S-400 yorumu
Dünya

Rusya'dan sözde soykırım ve S-400 yorumu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak yorumlaması hakkında açıklamalarda bulunan, Duma milletvekili Slutskiy, Washington’ın bu adımı Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini satın alması yüzünden attığını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 22:22:00 -
Rusya'dan sözde soykırım ve S-400 yorumu

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, bugün Moskova’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine de değindi.

Washington’un bu adımının Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına bir karşılık olduğuna işaret eden Slutskiy, şunları söyledi:

“Amerikalı siyasileri harekete geçiren şey, bir asrı aşkın süre önce yaşanan olaylara dayanan tarihi gerçeği belirleme isteği değil, çoğu konuda isyankar davranan Ankara'yı, özellikle de S-400’ler konusunda dizginlemek için 20. yüzyılın başlarındaki bu olayları kullanmaya çalışmasıdır.”

Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rus S-400 Tirumf füze savunma sistemlerinden yeni bir parti daha satın almak üzere müzakerelere devam ettiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan’da Oslamanlı İmparatorluğu döneminde meydana gelen 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelemişti. Biden’in selefleri söz konusu olaylarla ilgili ‘soykırım’ ifadesini kullanmamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Otomotiv devinden Türkiye kararı! Resmen duyurdular
Ekonomi

Otomotiv devinden Türkiye kararı! Resmen duyurdular

Renault Grubu, Türkiye'de başta mühendislik, satınalma ve pazarlama olmak üzere satış sonrası ekibi kurma kararı aldı.
Flaş çağrı: Bu kanun bir an evvel çıkarılmalı
Gündem

Flaş çağrı: Bu kanun bir an evvel çıkarılmalı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, soykırım iftiralarıyla mücadeleyi yasal bir zemine oturtmak gerektiğini bildirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde sevindiren gelişme
Teknoloji

1915 Çanakkale Köprüsü’nde sevindiren gelişme

Dünyanın en iyi projeleri arasına girecek 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana halat kablolarının montajı tamamlanıyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay