Rusya'dan son dakika Ukrayna açıklaması: Bir yol görüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, son günlerde hızla tırmanan Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin ile bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulunan Lavrov, gündemdeki Ukrayna ile savaş ihtimaline yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

"Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz"

Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, "Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz. ABD, askeri riski azaltacak önerileri sundu, ancak önerilerimiz bütün olarak dikkate alınmalı" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "ABD, askeri riski azaltacak önerileri sundu, ancak önerilerimiz bütün olarak dikkate alınmalı. Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz" dedi.

Gerilimin düşürülmesi

Diğer taraftan, ABD'li yetkililerden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin an meselesi olduğuna dair açıklama üstüne açıklama geliyor. Yeni haftayla birlikte gerilim zirve yaparken, Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi'nden gerilimi düşürebilecek bir açıklama geldi.

Büyükelçi Vadim Priştayko, Ukrayna'nın NATO üyeliği hedefinde esnek davranabileceğini söyledi. Bir başka deyişle üyelikten vazgeçilebileceğini ima etti.

Ancak çok geçmeden Ukrayna Büyükelçisi'nden yeni bir açıklama geldi.

Priştayko önceki ifadesine açıklık getirdi.Ülkesinin NATO'ya üyelik girişimini gözden geçirmeyeceğini söyledi.

Öte yandan, İngiltere'den Ukrayna'ya destek geldi.Ukrayna'nın NATO'ya katılma ya da katılmama konusunda vereceği her kararın destekleneceği ifade edildi.

Bununla birilikte, İngiltere, Ukrayna'ya yeni bir askeri destek ve ekonomik yardım paketi üzerinde çalışıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, müttefiklerden bin 500 ton mühimmat aldıklarını açıkladı.



17 uçakla sevkedilen mühimmatın 180 tonu Amerika Birleşik Devletleri'nden..

ABD Başkanı Joe Biden ise haftasonu iki önemli telefon görüşmesi yaptı. Önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Ardındani Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle konuştu.



Zelenski Biden'ı Ukrayna'ya davet etti. Ancak Beyaz Saray'dan yanıt gelmedi.