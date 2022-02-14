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Dünya Rusya'dan son dakika açıklaması: Ateş açmaya hazırız
Dünya

Rusya'dan son dakika açıklaması: Ateş açmaya hazırız

Bir Rus askeri yetkili, ülkesinin kara sularına yasadışı şekilde girmeye çalışan gemi ve denizaltılara ateş açmaya hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 14:02:00 -
Rusya'dan son dakika açıklaması: Ateş açmaya hazırız

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artmaya devam ederken Rusya tarafından yeni bir açıklama geldi.

"Ateş açmaya hazırız"

Interfax ajansına konuşan Rus askeri yetkilisi, Rusya'nın, kara sularına giren yabancı gemilere ve denizaltılara ateş açmaya hazır olduğunu belirtti.

Ancak yetkili, bu kararın yalnızca "en üst seviyede" alınabileceğini söyledi.

Moskova, bir Rus donanma gemisinin Pasifik'teki Rus sularında bir ABD denizaltısını takip ettiğini duyurmuştu. ABD ise Rus kara sularında askeri operasyon yaptığı iddiasını reddetmişti.

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