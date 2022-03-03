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Dünya Rusya'dan şok eden dolar kararı
Dünya

Rusya'dan şok eden dolar kararı

Rusya, Ukrayna ile savaş durumundan kaynaklı olarak rubleden yaşanan değer kaybı nedeniyle döviz alımına sınırlama getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 10:11:00 - 2022-03-03 10:20:05
Rusya'dan şok eden dolar kararı

Rusya’da rublenin değer kaybını önlemek için borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildi.

Rusya Merkez Bankası, borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini duyurdu.

Rusya Merkez Bankasından alınan açıklamada, şahısların borsa üzerinden dolar, euro ve diğer dövizleri alırken, toplam alım miktarı üzerinden yüzde 30 komisyon ödeyecekleri belirtildi.

Dolar/ruble paritesi dünü yüzde 4,7 artışla 106 seviyesinden, euro/ruble paritesi de yüzde 2,6 yükselişle 115'ten kapatmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapalı.

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