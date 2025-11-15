Rusya'dan şok cevap: Türkiye gelişmesini duyurdu! Tamı tamına 7,8 milyo! 

2025 yılının ilk dokuz ayında Rus turistlerin satın aldığı en pahalı yurt dışı turu, 7,8 milyon ruble (96 bin dolar) fiyatıyla Maldivler’e gitti. Onlinetours Premium’un araştırmasına göre bu rakam, sektördeki ortalama tur fiyatının tam 11 kat üzerine çıkıyor. Rekor fiyat, lüks seyahat pazarındaki uçuruma dikkat çekerken, premium segmentin büyüme potansiyelini de ortaya koyuyor.

Verilere göre Rus turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonların başında Türkiye geldi.

TürkRus’ta yer alan habere göre, araştırma, Rus turistlerin bütçesine bakılmaksızın Türkiye’yi en çok tercih ettiğini ortaya koydu. Yılın ilk üç çeyreğinde yapılan tüm lüks tur rezervasyonlarının yüzde 51,3’ü Türkiye’ye yöneldi. Türkiye’deki ortalama premium tatil maliyeti ise 372 bin ruble (4 bin 500 dolar) olarak kaydedildi. Bu rakam, yılın ilk çeyreğine göre yüzde 26,6’lık bir artışı gösteriyor.

Lüks tur rezervasyonlarında ikinci sırada yüzde 12 pay ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer alıyor. BAE’de ortalama tur maliyeti 312 bin ruble seviyesinde kalırken, yıl başından bu yana fiyat artışı yalnızca yüzde 1,5’i geçti.

Üçüncü sırada ise yüzde 8,5 payla Mısır bulunuyor. Ancak dikkat çeken detay, Mısır’a yönelik premium tur fiyatlarının yıl başından bu yana yüzde 51,5 artarak 374 bin rubleye yükselmiş olması oldu.

Bu veriler, Rusya’dan çıkan lüks tur talebinin hem destinasyon tercihlerinde hem de fiyatlandırmada farklı dinamikler gösterdiğini ortaya koyuyor. Türkiye, hem erişilebilirliği hem de premium tatil olanaklarıyla açık ara liderliğini koruyor.