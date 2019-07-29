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Rusya'dan şok açıklama! "ABD Suriye’de petrol kaçakçılığı yapıyor"

Rusya Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Fırat bölgesinde askeri birliklerin sayısını arttırması endişe uyandırıyor. ABD, petrol kaçakçılığı karşılığında, Kürt ve Arap birliklerine silah yardımı yapıyor, sonra da bunları birbirine kışkırtıyor. Bütün bunlar bölgedeki durumu kötüleştiriyor" ifadelerine yer verildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:01
Rusya'dan şok açıklama! "ABD Suriye’de petrol kaçakçılığı yapıyor"

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, ABD’nin Fırat’ın doğusunda petrol sahalarını yağmaladığını, petrol kaçakçılığı karşılında Kürt ve Araplara silah yardımı yaptığını söyledi.

Rudskoy, Rusya Savunma Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABD, petrol sahalarını yağmalamakla meşgul"

Suriye’deki ABD askeri birliklerinin Fırat bölgesindeki petrol sahalarını yağmaladığını belirten Rudskoy, "ABD birlikleri, militanlara eğitim vermekten başka, Suriye yönetimine ait ve Fırat bölgesinde bulunan petrol sahalarını yağmalamakla meşgul." dedi.

Son zamanlarda, Suriye’de ABD’li özel şirketlere ait asker sayısının arttığına işaret eden Rudskoy, bu bölgedeki ABD’li özel asker sayısının 3 bin 500’den fazla olduğunu söyledi.

Rudskoy, "Fırat’ın doğusunda bulunan petrol sahalarında petrol üretimi ve satışı organize edilmiş durumda. Suriye’nin milli serveti çalınmaya devam ediyor. ABD’nin Fırat bölgesinde askeri birliklerinin sayısını arttırması endişe uyandırıyor. ABD, petrol kaçakçılığı karşılığında, Kürt ve Arap birliklerine silah yardımı yapıyor, sonra da bunları birbirine kışkırtıyor. Bütün bunlar bölgedeki durumu kötüleştiriyor." diye konuştu.

"Türklerle yoğun bir iş birliği içindeyiz"

Suriye’deki İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde geçen aydan beri durumun kötüleştiğini vurgulayan Rudskoy, "Türk meslektaşlar ile yoğun iş birliği içerisinde Türkiye ve Rusya mutabakatı neticesinde oluşturulan silahtan arındırılmış bölgedeki durumun normalleşmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor." dedi.

Terör örgütlerinin rejime ait askeri birliklere ve Rus Hmeymim üssüne saldırdığını belirten Rudskoy, "Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki militanlara ait silah depolarının tespiti ve yok edilmesine yönelik birlikte adımlar attığını" öne sürdü.

Ayrıca Rudskoy, Rusya’nın İdlib’deki eylemlerini itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon kampanyası yapıldığını iddia etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:01
  1. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy
  2. Rusya
  3. ABD
  4. Suriye
  5. Petrol kaçakçılığı
  6. şok suçlama

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  • şlkjhşlkjh19 dk önce
    rusyanın söylediği yeni birşey değil abdnin ne yaptığını 25 askeri üsle bilmeyenmi var kaldıki rusya masum gibi kendini göstermeye çalışıyor halbuki rusya abdden öncede işgalci emperyalist bir ülkeydi yani bu saşmalığın daniskası abdye yüklenerek diğer güçsüz devletler gibi rusyanın suriyede yaptıklarını masum gibigösteriyor rusya savaş uçaklarıyla suriyenin halkını hristiyan yahudi yezidi müslüman ermeni demeden katlediyor soykırım yapıyor sorsan suriyede barış için var rusya halbuki oda suriyenin başka yerlerinde esaddan habersiz petrol arama çalışması yapıyor rusya kadar işgalci gizli terörle işbirlikçi sinsi alçak ülke varmı acaba

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