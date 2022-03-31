Rusya'dan skandal hamle! Türkiye çok kızacak
Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni güçlerden temizlenen Farruh köyüne Rus barış güçleri girdi. Ermenistan'ın yaptığı çağrı sonrası bölgeye intikal eden Rus ordusu Farruh köyünde barış gücü bayrağı yerine Rusya bayrağı açtı.
Geçen yıl sonbaharda Dağlık Karabağ'da savaşan Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan ateşkese karşın gerilim sürüyor. Ermeni yönetimi, Rus barış gücü askerlerinin görev alanında olduğunu belirttiği Farruh köyünün Azerbaycan ordusu tarafından alındığını duyurdu.
Ermenistan Rusya'dan yardım istedi
Farruh köyünü kaybeden Ermenistan Rusya'ya çağrı yaparak barış gücü askerlerinin (Rus ordusu) somut adımlar atmasını istedi. Yapılan çağrıya olumlu yanıt veren Rus ordusu soluğu Farruh köyünde aldı.
Barış gücü bayrağı yerine Rus bayrağı açtılar
Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerinden temizlediği Farruh köyüne, Rus askerleri tekrar girerek ''kontrolümüzdedir'' mesajı verdi. Bölgede barış gücü bayrağı yerine Rusya bayrağı açılması ise dikkat çekti.
Rus Milletvekili Azerbaycan'ı tehdit etmişti
Rus Milletvekili Mihail Delyagin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Azerbaycan'ı tehdit etmişti. Ukrayna'nın ardından gerek görüldüğü taktirde Azerbaycan'a da askeri müdahale yapabileceklerini belirten Delyagin "Laftan anlamıyorlarsa, askeri gücümüzü anlamaya başlamaları gerekecek"