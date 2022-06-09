  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rusya'dan skandal hamle
Gündem

Rusya'dan skandal hamle

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ziyaretinde ABD'yi Suriye'deki bir takım örgütleri beslemekle suçlarken, Rusya devlet televizyonu RT'nin yaptığı pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 00:32:00 -

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. Tüm dünyanın merakla takip ettiği zirvede, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu ele alındı.

"ABD Suriye'de bazı örgütleri besliyor"

Basın toplantısında ABD'nin Suriye'de gayri meşru şekilde bir takım örgütleri beslediğini belirten Lavrov, "Türk dostlarımızın, burada oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz" ifadesini kullandı.

Terör örgütü elebaşını çıkardılar

Tüm bunlar yaşanırken Ceyhun Aşirov'un aktardığı habere göre, Rusya devlet kanalı RT'de terör örgütü YPG/ Pkk'nın elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le röportaj gerçekleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23