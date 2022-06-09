Rusya'dan skandal hamle
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ziyaretinde ABD'yi Suriye'deki bir takım örgütleri beslemekle suçlarken, Rusya devlet televizyonu RT'nin yaptığı pes dedirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. Tüm dünyanın merakla takip ettiği zirvede, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu ele alındı.
"ABD Suriye'de bazı örgütleri besliyor"
Basın toplantısında ABD'nin Suriye'de gayri meşru şekilde bir takım örgütleri beslediğini belirten Lavrov, "Türk dostlarımızın, burada oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz" ifadesini kullandı.
Terör örgütü elebaşını çıkardılar
Tüm bunlar yaşanırken Ceyhun Aşirov'un aktardığı habere göre, Rusya devlet kanalı RT'de terör örgütü YPG/ Pkk'nın elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le röportaj gerçekleştirildi.